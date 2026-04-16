Тренер АЗ: Ми дуже прагнемо створити диво в четвер

Ехтельд налаштовує команду на камбек після поразки 0:3 у першому матчі з Шахтарем.

Головний тренер АЗ Лірої Ехтельд поділився очікуваннями перед матчем-відповіддю проти Шахтаря у чвертьфіналі Ліги конференцій.

Нідерландський клуб спробує здійснити камбек після поразки 0:3 у першому матчі, однак наставник визнає, що команда вже думає і про недільний фінал Кубка Нідерландів.

Ехтельд підтвердив, що форвард Трой Парротт отримає відпочинок, а на вістрі атаки вийде Мекс Меєрдінк. Також у матчі не зіграє півзахисник Йорді Класі, який відновлюється після травми.

"Потрібно забити рано та заручитися підтримкою вболівальників. Тоді це можливо", — сказав Ехтельд.

Паралельно тренерський штаб враховує і майбутній фінал Кубка Нідерландів проти НЕК Неймеген, який може стати ключовим матчем сезону:

"Ми враховуємо навантаження, бо НЕК — дуже сильна команда. Не хочемо підійти до фіналу втомленими", — додав тренер.

Окремо в місцевих медіа обговорюють і майбутнє самого Ехтельда, однак він наголошує, що наразі повністю зосереджений на поточному сезоні.