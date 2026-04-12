Бразильський нападник, не тримає зла на тренера мадридців та вважає труднощі на Сантьяго Бернабеу головним поштовхом до свого відродження.

Нападник збірної Бразилії Ендрік у розмові з виданням FourFourTwo вперше детально згадав етап кар'єри в іспанській столиці. Перейшовши до Реала з Палмейраса у 2024 році з багажем у 21 гол та 3 асисти, юнак зіткнувся з колосальним тиском.

І якщо в дебютному сезоні він отримав солідну практику (37 матчів), то перша половина поточної кампанії під керівництвом Хабі Алонсо стала справжнім випробуванням — лише три появи на полі. Попри зірковий склад вершкових та жорстку конкуренцію, 19-річний форвард запевняє, що зберігав професіоналізм і не тримає образи на тренера.

"Це були нормальні робочі стосунки. Я багато чому навчився у нього. На тренуваннях він вказував мені на аспекти, які потрібно покращити. Звісно, коли справи йдуть не за планом, психологічно стає важко, але я продовжував працювати та чекати на свій шанс", — зізнався футболіст.

Рішення про оренду в Ліон у січні стало доленосним. У Лізі 1 бразилець продемонстрував феноменальну результативність: 6 голів та 5 результативних передач лише у 15 матчах. Ендрік переконаний, що саме мадридські труднощі заклали фундамент для цього успіху. На його думку, якби він частіше грав у Мадриді тоді, він міг би не відчути того піднесення, яке має зараз у Франції.

Наразі пріоритетом гравця є яскраве завершення сезону з Ліоном та потрапляння до заявки Бразилії на ЧС-2026. Проте вже влітку Ендрік повернеться на Сантьяго Бернабеу, щоб знову виборювати місце в основі поруч із Кіліаном Мбаппе та іншими топзірками.