Іспанія

Дубль на рахунку Мурікі.

Мальорка в рівній грі примудрилася розгромити Райо Вальєкано (3:0).

Гра проходила на зустрічних курсах, обидва колективи мали гарні можливості відзначитися, проте підопічні Деміхеліса реалізували свої нагоди, на відміну від мадридців.

Під завісу першого тайму Мурікі оформив дубль. Косоварський нападник продовжує гонитву за Пічічі. Ці мʼячі дозволили йому впритул наблизитися до лідера заліку Кіліана Мбаппе. Наразі в нападника остров'ян 21 точний постріл, а у французького голеадора — 23 забиті мʼячі.

У середині другого тайму Віргілі з передачі Торре встановив остаточний рахунок. За підсумками матчу Мальорка покинула зону вильоту. Наразі вони посідають 15-те місце, маючи у своєму активі 34 пункти. Райо знаходиться трішки вище: 13-та сходинка та 35 очок.

Мальорка — Райо Вальєкано 3:0

Голи: Мурікі, 36, 40, Віргілі, 65

Мальорка: Роман — Маффео (Санчес, 81), Лопес, Маскарель, Мохіка — Кошта (Кумбулла, 72), Торре (Асано, 72), Дардер, Морланес (Пратс, 81) — Мурікі, Лувумбу (Віргілі, 62)

Райо Вальєкано: Карденас — Раціу, Лежен, Менді (Сісс, 46), Еспіно — Діас, Валентін (де Фрутос, 46), Гумбау — Ахомаш (Чаваррія, 66), Нтека (Алемао, 82), Гарсія (Камельйо, 77)

Попередження: Лопес — Менді, Лежен, Нтека, Раціу