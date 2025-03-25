Бразилець продовжує курс реабілітації.
Едер Мілітао, Getty Images
25 березня 2025, 22:55
Центральний захисник мадридського Реала Едер Мілітао зробив важливий крок на шляху до повернення на поле.
Як повідомляє Madrid Xtra, 25 березня бразилець вперше після тривалої паузи провів тренування з м’ячем та футбольному полі.
Футболіст отримав серйозну травму у листопаді під час матчу Ла Ліги проти Осасуни (4:0), вдруге за півтора року порвавши хрестоподібні зв’язки коліна.
Реал Мадрид сподівається, що Мілітао встигне відновитися до вирішальних матчів сезону.
Раніше стали відомі терміни повернення після травм двох інших гравців "вершкових" — захисника Ферлана Менді та півзахисника Дані Себальйоса.