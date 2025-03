Центральний захисник мадридського Реала Едер Мілітао зробив важливий крок на шляху до повернення на поле.

Як повідомляє Madrid Xtra, 25 березня бразилець вперше після тривалої паузи провів тренування з м’ячем та футбольному полі.

🚨 JUST IN: Éder Militão back training on the grass & with the ball. pic.twitter.com/9oUR6voVxy