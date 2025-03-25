Іспанія

Бразилець продовжує курс реабілітації.

Центральний захисник мадридського Реала Едер Мілітао зробив важливий крок на шляху до повернення на поле.

Як повідомляє Madrid Xtra, 25 березня бразилець вперше після тривалої паузи провів тренування з м’ячем та футбольному полі.

🚨 JUST IN: Éder Militão back training on the grass & with the ball. pic.twitter.com/9oUR6voVxy — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 25, 2025

Футболіст отримав серйозну травму у листопаді під час матчу Ла Ліги проти Осасуни (4:0), вдруге за півтора року порвавши хрестоподібні зв’язки коліна.

Реал Мадрид сподівається, що Мілітао встигне відновитися до вирішальних матчів сезону.

Раніше стали відомі терміни повернення після травм двох інших гравців "вершкових" — захисника Ферлана Менді та півзахисника Дані Себальйоса.