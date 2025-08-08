"Вершкові" віддали "дев’ятку" вихованцю клубу.
Ендрік, Getty Images
08 серпня 2025, 11:12
Бразильський нападник Реала Ендрік незадоволений рішенням клубу передати 9-й номер Гонсало Гарсії, повідомляє Goal.
Наступник Мбаппе? Хто отримає вакантну девятку?
19-річний форвард демонструє роздратування в роздягальні через те, що не отримав "дев’ятку", яка звільнилася після переходу Кіліана Мбаппе на 10-й номер. У результаті номер дістався Гонсало Гарсії, вихованцю "вершкових".
У минулому сезоні Ла Ліги Ендрік зіграв за Реал 22 матчі, забивши один гол. Його контракт із мадридцями діє до середини 2030 року, а ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить €35 млн.