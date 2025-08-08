"Синьо-гранатові" втратили форварда перед матчем із Комо.
Роберт Левандовські, getty images
08 серпня 2025, 14:51
Форвард Барселони Роберт Левандовські не зіграє в Кубку Жоана Гампера через травму задньої поверхні стегна лівої ноги.
У 36-річного нападника діагностовано ушкодження, але терміни його повернення до складу залишаються невідомими.
Минулого сезону в Ла Лізі Левандовські провів 34 матчі, забив 27 голів і віддав дві результативні передачі.
Кубок Жоана Гампера відбудеться 10 серпня, коли Барселона зустрінеться з Комо.
