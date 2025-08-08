Іспанія

"Синьо-гранатові" втратили форварда перед матчем із Комо.

Форвард Барселони Роберт Левандовські не зіграє в Кубку Жоана Гампера через травму задньої поверхні стегна лівої ноги.

У 36-річного нападника діагностовано ушкодження, але терміни його повернення до складу залишаються невідомими.

Минулого сезону в Ла Лізі Левандовські провів 34 матчі, забив 27 голів і віддав дві результативні передачі.

Кубок Жоана Гампера відбудеться 10 серпня, коли Барселона зустрінеться з Комо.

Раніше повідомлялося, що Барселона не може заявити Гарсію на сезон.