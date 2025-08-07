Іспанія

Рональд Араухо виконуватиме обов’язки капітана першої команди на час дисциплінарного розслідування.

Барселона оголосила, що через відкриту дисциплінарну справу проти воротаря Марка-Андре тер Штегена він тимчасово втрачає статус капітана першої команди.

Це рішення було ухвалене за погодженням між керівництвом клубу, спортивним департаментом та тренерським штабом. До остаточного завершення розслідування обов’язки капітана виконуватиме віцекапітан Рональд Араухо.

У клубі не уточнили деталей дисциплінарної справи, однак підкреслили, що це тимчасовий захід.

Раніше стало відомо, що Барселона уникне штрафу від Манчестер Юнайтед за невикуп Рашфорда.