Німецький воротар самостійно приїхав на обстеження, але не планує подальших зустрічей з керівництвом клубу.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген відмовився впускати клубних лікарів до свого будинку для контролю за процесом відновлення після операції.

За інформацією Sport.es, медики приїхали перевірити стан здоров’я німця, проте воротар не дозволив їм зайти.

Пізніше тер Штеген сам з’явився на базу Барселони для проходження необхідних обстежень, але заявив, що не має наміру більше зустрічатися з керівництвом клубу.

Раніше воротар також відмовився підписувати медичний звіт, який міг би допомогти команді зареєструвати новачка Жоана Гарсію, залученого в червні з Еспаньйола, у рамках правил фінансового фейр-плей.