Іспанія

"Кажани" розраховують на 23-річного оборонця.

Центральний захисник Сесар Таррега оновив свою угоду з Валенсією, передає офіційний сайт клубу.

Новий контркт із 23-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2030 року. У системі "кажанів" гравець перебуває з липня 2019-го (безкоштовно перебрався з "молодіжки" Леванте).

Таррега дебютував за Валенсію в грудні 2021 року. Зараз на його рахунку два гола та один асист у 42-х матчах за клуб з однойменного міста.

Сесар представляв збірну Іспанії U-21 на Євро-2025. Загалом він відзначився двома результативними ударами в семи поєдинках іспанської "молодіжки".

Нагадаємо, раніше оборонця пов'язували з клубом Серії А.