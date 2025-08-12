Іспанія

Столичний клуб звернувся до ФІФА, УЄФА й Вищої спортивної ради Іспанії.

У мадридському Реалі офіційно прокоментували можливість проведення матчу 17-го туру Ла Ліги-2025/26 Вільярреал — Барселона поза Іспанією, а саме в США.

Раніше стало відомо, що вищезгадане протистояння може відбутися на Гард Рок Стедіум у місті штату Флорида Маямі.

"Реал Мадрид хотів би чітко заявити членам свого клубу, його вболівальникам і футбольним фанатам загалом, що він рішуче відкидає пропозицію провести матч Вільярреал — Барселона за кордоном.

Цей захід було вжито без попереднього інформування чи консультацій із клубами-учасниками змагань, що порушує основний принцип територіальної взаємності, який застосовується в двоматчевих змаганнях ліги (один матч удома, другий — на полі суперника), порушуючи конкурентний баланс і надаючи неправомірну спортивну перевагу клубам-заявникам.

Чесність змагань вимагає, щоб усі матчі проводилися за однакових для всіх умов. Одностороння зміна цього режиму порушує рівність між претендентами, ставить під загрозу легітимність результатів і створює неприйнятний прецедент, який відкриває двері для винятків, заснованих на неспортивних інтересах, що явно впливає на спортивну чесність і створює ризик фальсифікації змагань. Якби цю пропозицію було реалізовано, її наслідки були б настільки серйозними, що це стало б поворотним моментом у світі футболу.

Будь-яка зміна такого характеру повинна в будь-якому випадку мати чітку та одностайну згоду всіх клубів, що беруть участь у змаганнях. Також необхідно суворо дотримуватися національних і міжнародних правил, які регулюють організацію офіційних змагань.

На захист цього принципу, Реал Мадрид уже вжив три конкретні заходи:

1. Звернення до ФІФА, як гаранта міжнародних правил футболу, не дозволяти проведення матчу без попередньої згоди всіх клубів, що беруть участь у змаганнях.

2. Звернення до УЄФА, як гаранта чесності європейських змагань і нормативної узгодженості з ФІФА, закликати Королівську федерацію футболу Іспанії (RFEF) відкликати або відхилити запит, підтверджуючи критерій, встановлений у 2018 році, який забороняє проведення офіційних матчів у національних змаганнях за межами національної території, за винятком належним чином обґрунтованих виняткових обставин, яких тут немає.

3. Звернення до Вищої спортивної ради Іспанії (Consejo Superior de Deportes) не надавати необхідного адміністративного дозволу без такої одностайної згоди.

Реал Мадрид підтверджує своє зобов'язання поважати національні й міжнародні правила, що гарантують чесність і належне функціонування офіційних змагань, та захищатиме їх дотримання перед усіма компетентними органами", — йдеться на офіційному сайті мадридського Реала.

Орієнтовно, матч Вільярреал — Барселона має відбутися 20-го або 21 грудня 2025 року.