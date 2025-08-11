Іспанія

Суперником буде Вільярреал.

Барселона та Вільярреал можуть провести матч іспанської Ла Ліги у США. Про це повідомляє The Athletic.

За даними джерела, керівництво чемпіонату вже провело попередні переговори про перенесення матчу на арену Хард Рок Стедіум до Маямі.

Очікується, що Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) обговорить можливе проведення матчу в США на цьому тижні і у разі схвалення УЄФА попросить ініціювати процедуру надання дозволу ФІФА на зміну розкладу.

Також буде потрібен дозвіл від Федерації футболу США та КОНКАКАФ.

Орієнтовно матч Вільярреал – Барселона має пройти 20 чи 21 грудня. Проте на 21 грудня на Хард Рок Стедіум вже заплановано гру НФЛ. У зв'язку з цим дату матчу можуть змінити.