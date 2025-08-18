Іспанія

Івуарійський захисник відмовився від варіанту із Саудівською Аравією заради Ла Ліги.

Центральний захисник Ерік Баї найближчим часом може стати гравцем Реала Овьєдо. Із початку липня 30-річний івуарієць перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з Вільярреалом.

Футболіст мав пропозиції з Саудівської Аравії, але вирішив продовжити кар’єру в чемпіонаті Іспанії. Для Баї це буде черговий досвід у Ла Лізі після виступів за Еспаньйол та Вільярреал.

Протягом кар’єри захисник також грав за Манчестер Юнайтед, Марсель і Бешикташ. У складі збірної Кот-д’Івуара він провів 49 матчів і відзначився двома голами.

Реал Овьєдо, який цього сезону повернувся до еліти іспанського футболу, стартував із поразки від Вільярреала (0:2).