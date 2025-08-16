"Жовта субмарина" розпочала сезон з перемоги.
Вільярреал - Овьєдо, Getty Images
16 серпня 2025, 00:30
Старт нового сезону Ла Ліги розпочався матчем Вільярреал — Реал Овьєдо на стадіоні Естадіо де ла Кераміка.
Повна перевага представника Ліги чемпіонів над новачком дивізіону конвертувалась в потрібний результат. Голи Етта Ейонга та Папе Гує в першому таймі декласували Овьєдо. Колишня команда Андрія Луніна нічим не змогла відповісти — поразка 0:2.
В наступному турі Вільярреал зіграє з Жироною, а Овьєдо прийматиме Реал Мадрид.
Вільярреал — Реал Овьєдо 2:0
Голи: Ейонг, 29, Гує, 36
Вільярреал: Жуніор — Фойт (Парехо, 70), Моуріньйо, Марін, Кардона — Пепе (Педраса, 81), Комесанья (Парті, 82), Гує (Молейро, 70), Піно — Морено (Б'юкенен, 47), Ейонг
Реал Овьєдо: Есканделл — Відаль, Луенго, Кальво, Альхассан (Касорла, 85) — Ассан (Естебан, 46), Сібо, Рейна, Чайра — Ілич (Санчес, 77), Рондон (Віньяс, 63)
Попередження: Жуніор — Рейна
Вилучення: Рейна, 27