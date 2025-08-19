Іспанія

Football.ua представляє прев’ю стартового поєдинку нового сезону чемпіонату Іспанії, який відбудеться 19 серпня, розпочавшись о 22:00.

Мадридський Реал розпочне новий сезон іспанської Ла Ліги на стадіоні Сантьяго Бернабеу проти Осасуни.

РЕАЛ МАДРИД — ОСАСУНА

Вівторок, 19 серпня, 22:00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Реал Мадрид зіграв лише один товариський матч у міжсезоння, здобувши перемогу над Тіролем (4:0), де голами відзначилися Едер Мілітао та Родріго, а Кіліан Мбаппе оформив дубль.

"Лос-Бланкос" минулого літа взяли участь у Клубному чемпіонаті світу-2025, де дійшли до півфіналу, проте турнір завершився розчаруванням: команда поступилася ПСЖ (0:4), який потім у фіналі програв Челсі.

Цього літа команда Хабі Алонсо придбала чотирьох новачків, підписавши контракти з Діном Гюйсеном, Альваро Каррерасом, Трентом Александером-Арнольдом та Франком Мастантуоно.

Перед Реалом стоїть складне завдання – випередити Барселону в Ла Лізі цього сезону. Каталонський клуб вже має на рахунку три очки, обігравши у суботу Мальорку (3:0).

Минулого сезону "вершкові" зайняли друге місце в Ла Лізі, відставши від Барселони на чотири очки, і на Алонсо чиниться сильний тиск, що не дивно в Мадриді, оскільки він має боротися за всі трофеї.

Реал не програвав Осасуні в Ла Лізі з січня 2011 року, що демонструє масштаб завдань, які стоять перед гостьовою командою. Проте востаннє команди зустрічалися між собою у лютому 2025 року, коли рахунок був – 1:1.

Минулого сезону Осасуна могла похвалитися позитивною статистикою з 12 перемог, 16 нічиїх та 10 поразок у 38 матчах чемпіонату, набравши 52 очки та посівши дев'яте місце у Ла Лізі.

"Лос-Рохільос" проводять сьомий сезон поспіль у вищому дивізіоні Іспанії і знову прагнутимуть принаймні до місця в першій половині турнірної таблиці, тоді як не можна виключати і прагнення потрапити до єврокубків, але це трансферне вікно видалося досить спокійним.

Команда Алессіо Ліші придбала лише двох гравців: Віктора Муньоса з Реала, а Валентин Розьє перейшов у команду на правах вільного агента з Леганеса. Найпомітнішим відходом став Хесус Аресо, який перейшов до Атлетіка. Також команду покинули Пабло Ібаньєс, Рубен Пенья та Унаї Гарсія.

Осасуна провела п'ять матчів під час передсезонної підготовки та здобула лише одну перемогу. Ця перемога була здобута в товариському матчі проти Мірандеса (3:0) на початку місяця.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Куртуа — Каррерас, Гюйсен, Мілітао, Александер-Арнольд — Гюлер, Чуамені, Вальверде — Вінісіус Жуніор, Діас, Мбаппе.

Осасуна: Еррера — Крус, Бойомо, Катена — Бретонес, Монкайола, Торро, Розьє — Гомес, Орос — Будімір.

Не зіграють: Беллінгем, Ендрік, Рюдігер, Камавінга (?), Менді (?) — Беніто (?).

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ