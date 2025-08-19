Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та памплонська Осасуна.

Мадридський Реал та памплонська Осасуна зіграють у першому турі іспанської Ла Ліги на Сантьяго Бернабеу.

Хабі Алонсо вирішив використати з перших хвилин Александер-Арнольда, Мілітао та Каррераса в обороні, тоді як Діас гратиме праворуч в атаці.

Алессіо Ліскі залучив до стартового складу Круса до трійки центральних захисників, тоді як Роз'є зіграє на правому фланзі, а Рубен Гарсія та Орос розташуються в атаці.

Реал: Куртуа — Александер-Арнольд, Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер — Діас, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Местре, Карвахаль, Алаба, Родріго, Г. Гарсія, Асенсіо, Себальйос, Ф. Гарсія, Мастантуоно, Тіаго.



Осасуна: Еррера — Бойомо, Катена, Крус — Роз’є, Монкайола, Торро, Бретонес — Рубен Гарсія, Будімір, Орос.

Запасні: Фернандес, Стаматакіс, Еррандо, І. Муньйос, Рауль Гарсія, Барха, Гомес, В. Муньйос, Ечегоєн, Осамбела, Часко.



Гра Реал — Осасуна почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.