Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 19 серпня 2025 року.
Реал — Осасуна, Getty Images
20 серпня 2025, 07:25
Мадридський Реал у матчі стартового туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв памплонську Осасуну (1:0).
Гості майже всю гру перебували поблизу власного штрафного в повному складі, тож дебютний матч Хабі Алонсо в Іспанії вийшов не надто яскравим.
Але в підсумку "галактікос" усе одно дотиснули суперників за рахунок пенальті на початку другого тайму.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Осасуна в рамках першого туру іспанської Ла Ліги-2025/26:
Реал — Осасуна 1:0
Гол: Мбаппе, 51 (пен.)
Реал: Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 68), Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер (Себальйос, 90) — Діас (Мастантуоно, 68), Мбаппе, Вінісіус (Г. Гарсія, 78).
Осасуна: Еррера — Бойомо, Катена, Крус (Рауль Гарсія, 85) — Розьє, Монкайола, Торро, Бретонес — Рубен Гарсія (В. Муньйос, 66), Будімір, Орос (Гомес, 77).
Попередження: Мбаппе
На 90+4-й хвилині був вилучений Абель Бретонес (Осасуна) (грубе порушення).