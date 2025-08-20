Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 19 серпня 2025 року.

Мадридський Реал у матчі стартового туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв памплонську Осасуну (1:0).

Гості майже всю гру перебували поблизу власного штрафного в повному складі, тож дебютний матч Хабі Алонсо в Іспанії вийшов не надто яскравим.

Але в підсумку "галактікос" усе одно дотиснули суперників за рахунок пенальті на початку другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Осасуна в рамках першого туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Реал — Осасуна 1:0

Гол: Мбаппе, 51 (пен.)

Реал: Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 68), Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер (Себальйос, 90) — Діас (Мастантуоно, 68), Мбаппе, Вінісіус (Г. Гарсія, 78).

Осасуна: Еррера — Бойомо, Катена, Крус (Рауль Гарсія, 85) — Розьє, Монкайола, Торро, Бретонес — Рубен Гарсія (В. Муньйос, 66), Будімір, Орос (Гомес, 77).

Попередження: Мбаппе