Півзахисник Вільярреала повторив історичне досягнення Джонатана Девіда, який раніше відзначався трьома голами за Лілль.
Тейджон Б’юкенен, Getty Images
24 серпня 2025, 23:17
Хавбек Вільярреала Тейджон Б’юкенен увійшов в історію, ставши другим канадським футболістом, який оформив хет-трик у топ-5 європейських лігах у XXI столітті. Про це повідомляє Squawka Football.
До цього подібним досягненням міг похвалитися лише нападник Лілля Джонатан Девід, який раніше також тричі відзначався у матчі французької Ліги 1.
Нагадаємо, що канадець оформив три голи в матчі другого туру Ла Ліги проти Жирони (5:0) з українцями Віктором Циганковим та Владом Крапивцовим.
Для Жирони це друга поразка в сезоні Ла Ліги.