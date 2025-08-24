Іспанія

Півзахисник Вільярреала повторив історичне досягнення Джонатана Девіда, який раніше відзначався трьома голами за Лілль.

Хавбек Вільярреала Тейджон Б’юкенен увійшов в історію, ставши другим канадським футболістом, який оформив хет-трик у топ-5 європейських лігах у XXI столітті. Про це повідомляє Squawka Football.

До цього подібним досягненням міг похвалитися лише нападник Лілля Джонатан Девід, який раніше також тричі відзначався у матчі французької Ліги 1.

Нагадаємо, що канадець оформив три голи в матчі другого туру Ла Ліги проти Жирони (5:0) з українцями Віктором Циганковим та Владом Крапивцовим.

Для Жирони це друга поразка в сезоні Ла Ліги.