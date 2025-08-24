Іспанія

Циганков відіграв 78 хвилин, Крапивцов пропустив п’ять.

Перший тайм поєдинку між Вільярреалом і Жироною вийшов справжнім кошмаром для гостей. Уже на 8-й хвилині Ніколя Пепе відкрив рахунок, скориставшись грубою помилкою захисника — 1:0.

Каталонці не встигли оговтатися, як Б’юнекен подвоїв перевагу господарів на 14-й — 2:0. Через 10 хвилин Рафа Марін додав третій, холоднокровно перегравши Крапивцова — 3:0. А на 28-й хвилині Б’юнекен оформив дубль, довівши рахунок до розгромного — 4:0.

У другому таймі ситуація не покращилася: Жирона не створила жодного моменту, а Вільярреал добив суперника п’ятим голом — Б’юнекен забив втретє на 64-й хвилині, завершивши зустріч з хет-триком.

Віктор Циганков провів на полі 78 хвилин і отримав оцінку 6.3 від Sofascore

Владислав Крапивцов, попри 5 пропущених м’ячів, заробив 6.8 — завдяки кільком сейвам

Для Жирони це друга поразка в сезоні Ла Ліги, а осмислення розгрому триватиме до 30 серпня, коли команда зустрінеться із Севільєю.

Вільярреал — Жирона 5:0

Голи: Пепе, 7, Б'юкенен, 16, 28, 64, Марін, 25

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт (Вейга, 46), Марін, Кардона — Б'юкенен, Гує (Парехо, 66), Комесанья (Парті, 46), Піно — Пепе (Ахомаш, 63), Ейонг

Жирона: Крапивцов — Рінкон Лумбрерас, Рейс, Крейчі, Блінд — Порту, Циганков (Аспрілья, 78), Соліс Ромеро (Мартін, 71), Еррера (Лопес, 42), Рока Касальс — Камара (Лемар, 46)

Попередження: Моуріньйо — Рейс, Крейчі