Іспанія

Вальверде не стримав емоцій під час гри з Бетісом — і дорого за це заплатив.

Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде отримав 4-матчеву дискваліфікацію після емоційної поведінки у поєдинку проти Бетіса в 3-му турі Ла Ліги.

Згідно з суддівським протоколом, Вальверде на 99-й хвилині матчу відкрито протестував проти рішення арбітра, активно жестикулював і покинув межі технічної зони. Після цього його було вилучено з поля.

Пізніше стало відомо, що перед тим як залишити поле, наставник висловився нецензурно на адресу четвертого арбітра — цей момент також зафіксовано у звіті.

Через дискваліфікацію Ернесто Вальверде не зможе керувати командою у найближчих чотирьох матчах чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, матч Атлетік – Бетіс завершився з рахунком 2:1 на користь баскського клубу. Після трьох турів команда має 9 очок із 9 можливих.