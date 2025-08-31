Іспанія

Третя перемога басків на старті чемпіонату.

Атлетік Більбао здобув важливу перемогу над Бетісом у матчі третього туру Ла Ліги. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

На 60-й хвилині Марк Бартра зрізав м’яч у власні ворота, відкривши рахунок у матчі. На 85-й хвилині Айтор Паредес подвоїв перевагу Атлетіка. Бетіс зумів відповісти лише на сьомій доданій хвилині завдяки голу Седрика Бакамбу, який встановив остаточний результат зустрічі.

Ця перемога стала третьою поспіль для команди з Більбао на старті сезону, що дозволило Атлетіку піднятися на друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Бетіс із трьома очками наразі займає восьму позицію.

Реал Бетіс — Атлетік Більбао 1:2

Голи: Бакамбу, 90+7 - Бартра (аг), 60, Паредес, 85

Реал Бетіс: Вальєс — Ортіс (Бельєрін, 88), Бартра, Натан, Фірпо — Альтіміра, Ло Чельсо (Авіла, 88), Форнальс — Гарсія (Бакамбу, 72), Кучо, Рікельме

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо (Горосабель, 75), Вівіан, Паредес, Берчіче — Хаурегісар, Прадос — Вільямс (Наварро, 84) (Саннаді, 75), Сансет (Гомес, 84), Вільямс (Наварро, 84) (Саннаді, 75) — Беренгер

Попередження: Прадос, Вівіан