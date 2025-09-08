Іспанія

Висновки медичного штабу очікуються незабаром.

Іспанський центральний півзахисник каталонської Барселони Гаві пропустив вересневий міжнародний збір через проблеми з коліном.

Однак для 21-річного виконавця чергове пошкодження може обернутись значно більшими проблемами, аніж відсутність на матчах команди Луїса де ла Фуенте проти Болгарії та Туреччини, у яких вона перемогла із загальним рахунком 9:0.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в клубних лікарів є підозра на проблеми, пов’язані з минулою операцією футболіста на правому коліні, після розриву хрестоподібної зв'язки у 2023 році.

Під підозрою також і стан меніска гравця, що може вивести його з гри на тривалий час, а не лише на матч проти Валенсії, які передбачалось раніше.

Медогляд іспанця очікується найближчими годинами, але в клубі не виключають можливість чергової операції.

У цьому сезоні Гаві зіграв 66 хвилин у двох матчах та віддав один гольовий пас.