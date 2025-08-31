Втрата для де ла Фуенте.
Гаві, getty images
31 серпня 2025, 17:23
Півзахисник каталонської Барселони Гаві пропустить вересневі матчі збірної Іспанії у відборі до чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє офіційний сайт Королівської іспанської федерації футболу.
Зазначається, що 21-річний іспанець відчуває дискомфорт у правому коліні. Саме на цьому коліні Гаві свого часу рвав хрестоподібні зв'язки.
Таким чином, гравець Барселони пропустить матчі "фурії рохи" з Болгарією та Туреччиною у відборі до ЧС-2026.
