Іспанія

Деку поки не готовий обговорювати майбутнє польського форварда.

Контракт польського центрфорварда Роберта Левандовські з каталонською Барселоною спливає влітку наступного року.

Про можливе продовження співпраці висловився спортивний директор "синьо-гранатових" Деку.

"Зараз не бачу сенсу обговорювати це питання. Не будемо загадувати наперед, адже поки лише жовтень. Левандовські є одним із найкращих центрфорвардів світу. Він досі демонструє високий рівень. У минулому сезоні Роберт забив багато голів і був важливим елементом команди", — цитує слова функціонера пресслужба каталонців.

У поточному сезоні Ла Ліги 37-річний поляк провів сім матчів і забив чотири голи.

Раніше повідомлялося, що Барселона знову перенесла відкриття оновленого Камп Ноу.