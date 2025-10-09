Іспанія

Президент клубу відзначив стабільність і рекорди.

Жоан Лапорта, президент Барселони, прокоментував поточне фінансове становище клубу.

"Ми дуже задоволені фінансовими показниками. Якщо подивитися, з чим ми починали й де знаходимося зараз — це відмінна робота. Уже два роки поспіль у нас позитивний баланс, що дає стабільність. Ми навіть встановили рекорди за спонсорськими контрактами.

При цьому в нас є конкурентоспроможна команда, яка знову дарує радість уболівальникам", — сказав Лапорта в ефірі El Chiringuito.

Ці слова підкреслюють прогрес Барселони після складних років. На минулих вихідних порадувати фанатів не вдалося — матч проти Севільї завершився поразкою 1:4.