Іспанія

Команда Хансі Фліка зазнала нищівної поразки 1:4 в Андалусії.

У неділю, 5 жовтня, продовжився 8-й тур чемпіонату Іспанії. Головною сенсацією дня стала зустріч у Севільї, де місцева команда впевнено перемогла Барселону — 4:1. Уже в першому таймі андалусійці повели 2:0 завдяки точним ударам Алексіса Санчеса (з пенальті) та Ісаака Ромеро. Барселона скоротила відставання перед перервою зусиллями Маркуса Рашфорда, але у другій половині гри господарі лише збільшили перевагу. На останніх хвилинах Кармона та Адамс забили ще два м’ячі, поставивши крапку у протистоянні.

Каталонці приїхали до Андалусії без кількох ключових гравців — не змогли допомогти команді Рафінья, Ламін Ямаль, Гаві, Жоан Гарсія та Фермін Лопес. У складі Севільї ж відзначались досвідчені новачки — Алексіс Санчес і Сесар Аспілікуета.

Через цю поразку Барселона втратила шанс обійти Реал, який тепер одноосібно очолює турнірну таблицю Ла Ліги.

Севілья — Барселона 4:1

Голи: Санчес, 13 (пен.), Ромеро, 36, Кармона, 90, Адамс 90+6 — Рашфорд, 45+7.

Севілья: Влаходімос — Суасо, Маркан, Аспілікуета, Кармона — Соу, Агуме, Менді — Варгас, Ромеро, Санчес.

Барселона: Щенсни — Мартін, Кубарсі, Араухо, Кунде — де Йонг, Педрі — Торрес, Ольмо, Рашфорд — Левандовський.