Іспанія

За "довгим доларом" у Штати.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про матч чемпіонату Іспанії Вільярреал — Барселона, який буде зіграний в США. Його слова наводить AS.

"НФЛ (Національна футбольна ліга — прим.) приїжджає до Мадрида не заради грошей. НБА (Національна баскетбольна асоціація — прим.) теж не заради цього їздить до Європи. Вони приїжджають, тому що будують бренд і залучають нових фанатів.

У нас багато вболівальників у США, особливо каталонців. Що стосується грошей клубів, то це залежить від промоутера. Касові збори невідомі. Це буде залежати від остаточного розрахунку. Підкреслю, це не той проект, де ми шукаємо фінансовий результат. Ла Ліга грошей не дасть. Для цього є промоутер. Ми не отримаємо ні євро.

Ми зіграємо тільки один матч. Це наш намір. Це допоможе нам у конкуренції з провідними американськими лігами. У нас в Європі є щось хороше – це футбол.

Ми вважаємо, що це спосіб просунути іспанський футбол. Ми принесли за кордон нашу культуру, університети, нашу мову. Так чому б нам не принести футбол?" – заявив Тебас.

Раніше повідомлялося, що ФІФА планує заборонити проведення матчів національних ліг за межами своїх країн.