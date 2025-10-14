Легенда футболу виокремила молодого вінгера Барселони.
Ламін ЯМАЛЬ, GETTY IMAGES
14 жовтня 2025, 12:49
Колишній головний тренер Реала та легенда збірної Франції Зінедін Зідан поділився думкою про сучасних зірок футболу, які привертають його увагу. На перше місце він поставив 18-річного вінгера Барселони Ламіна Ямаля.
"Незалежно від позиції, один гравець, який вражає мене своєю роботою з м’ячем, — це Ламін Ямаль. У минулому сезоні в матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів на Сан-Сіро (3:4) він усе зробив самотужки", — цитує Зідана Goal.
Він також відзначив Вітінью та Жоау Невеша з ПСЖ, підкресливши їхню здатність утримувати м’яч. "Вони ніколи не втрачають контроль", — додав француз.
Ямаль, нагадаємо, посів друге місце в голосуванні за Золотий м’яч-2025, поступившись Усману Дембеле з ПСЖ. Водночас він отримав Трофей Копа як найкращий молодий гравець сезону.