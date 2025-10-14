Іспанія

Легенда футболу виокремила молодого вінгера Барселони.

Колишній головний тренер Реала та легенда збірної Франції Зінедін Зідан поділився думкою про сучасних зірок футболу, які привертають його увагу. На перше місце він поставив 18-річного вінгера Барселони Ламіна Ямаля.

"Незалежно від позиції, один гравець, який вражає мене своєю роботою з м’ячем, — це Ламін Ямаль. У минулому сезоні в матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів на Сан-Сіро (3:4) він усе зробив самотужки", — цитує Зідана Goal.

Він також відзначив Вітінью та Жоау Невеша з ПСЖ, підкресливши їхню здатність утримувати м’яч. "Вони ніколи не втрачають контроль", — додав француз.

Ямаль, нагадаємо, посів друге місце в голосуванні за Золотий м’яч-2025, поступившись Усману Дембеле з ПСЖ. Водночас він отримав Трофей Копа як найкращий молодий гравець сезону.