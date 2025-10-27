Іспанія

Баск довгий час працював тренером воротарів збірної Іспанії.

Колишній воротар мадридського Реала, Валенсії та збірної Іспанії Хосе Мануель Очоторена помер у віці 64 років. Про це повідомляє офіційний сайт "вершкових".

"ФК Реал Мадрид, його президент та Рада директорів глибоко шкодують з приводу смерті Хосе Мануеля Очоторени.

Реал Мадрид хотів би висловити свої співчуття його родині, товаришам по команді та всім його близьким, а також усім клубам, за які він грав", — йдеться в заяві клубу.

Очоторена грав за Реал Мадрид шість сезонів, з 1982 по 1988 рік, протягом яких він виграв два Кубки УЄФА, три титули чемпіонату Іспанії та Кубок Ліги. Окрім Реалу, він грав за Валенсію, Тенеріфе, Логроньєс та Расінг Сантандер.

Також він був у складі збірної Іспанії на чемпіонаті світу 1990 року в Італії.

Після заверешння ігрової кар'єри Очоторена працював тренером воротарів Валенсії та Ліверпуля, а також збірної Іспанії (2004-2021), з якою він виграв чемпіонат світу та два чемпіонати Європи.