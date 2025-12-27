Іспанія

Каталонці шукають центрального захисника.

Каталонська Барселона виявляє інтерес до центрального захисника Манчестер Сіті Натана Аке. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, «синьо-гранатові» хочуть орендувати нідерландця до кінця сезону з правом подальшого викупу. Сам футболіст готовий перейти в Барселону.

Однак, керівництво Манчестер Сіті хоче повноцінно продати Аке, не розглядаючи варіанти з орендою гравця.

Чинна трудова угода футболіста з «містянами» розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

Цього сезону Натан Аке відіграв за Манчестер Сіті 15 матчів.