Екс-капітан Челсі вирішив перетворити найболючіший момент своєї кар’єри на благородну справу, збираючи кошти для допомоги важкохворим дітям.

Ніч у Москві 2008 року назавжди залишиться одним із найдраматичніших моментів у житті Джона Террі. Його прикрий промах у серії пенальті під зливою в Лужниках позбавив Челсі першого в історії титулу Ліги чемпіонів.

Проте через роки легендарний капітан вирішив надати цій події нового, світлого змісту. Як повідомляє Goal.com, Террі виставив на благодійний аукціон свою оригінальну ігрову футболку з того самого фіналу проти Манчестер Юнайтед.

Сам футболіст описує цей лот як "просочений сльозами", що підкреслює величезний емоційний вантаж, який несе в собі ця річ. Всі виручені кошти від продажу артефакту будуть спрямовані до благодійного фонду Make-A-Wish Foundation, який займається здійсненням мрій дітей із критичними захворюваннями.

Террі, який протягом усієї кар'єри активно займався філантропією, зазначив, що хоча спогади про ту поразку досі викликають біль, можливість допомогти дітям є набагато важливішою за будь-які спортивні реліквії. Для колекціонерів ця футболка є справжнім скарбом. Це символ цілої епохи Челсі та один із найбільш впізнаваних образів в історії сучасного футболу.

Очікується, що фінальна ставка на аукціоні може стати рекордною для особистих речей капітана, адже історія про "сльози Москви" зробила цей предмет культовим.

Джон Террі неодноразово підкреслював, що поразка 2008 року загартувала його як лідера, що зрештою призвело до тріумфу в Мюнхені у 2012-му. Тепер же він демонструє, що справжня велич спортсмена полягає в умінні використовувати навіть свій найгірший досвід для того, щоб змінити чиєсь життя на краще.