Мадридці швидко взяли гру під контроль у першому таймі та здобули три очки з суперником у Севільї.
Реал Бетіс — Атлетіко Мадрид, Getty Images
28 жовтня 2025, 00:03
У матчі десятого туру чемпіонату Іспанії Атлетіко Мадрид на виїзді переміг Реал Бетіс із рахунком 2:0.
Вже на 3-й хвилині Сімеоне-молодшого відкрив рахунок після розіграшу кутового, а наприкінці першого тайму Баена подвоїв перевагу гостей, замкнувши передачу Хуліана Альвареса.
Команда Дієго Сімеоне діяла максимально дисципліновано й не дозволила андалузцям створити бодай один справді небезпечний момент біля воріт Облака, попри чисельні спроби. Бетіс так і не зміг знайти шлях до воріт суперника.
Реал Бетіс — Атлетіко Мадрид 0:2
Голи: Сімеоне, 3, Баена, 45+1
Реал Бетіс: Лопес — Бельєрін (Руїбаль, 69), Бартра, Натан, Родрігес (Фірпо, 69) — Амрабат, Рока (Ло Чельсо, 46) — Антоні, Форнальс (Деосса, 76), Еззалзулі — Кучо (Бакамбу, 76)
Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Хіменес, Ганцко — Сімеоне (Альмада, 82), Барріос (Галлагер, 55), Коке (Моліна, 82), Гонсалес — Альварес (Серлот, 60), Баена (Грізманн, 60)
Попередження: Чельсо, Амрабат — Гонсалес