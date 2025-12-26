Іспанія

Німецький фахівець підбив підсумки 2025 року.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік коротко підбив підсумки 2025 року, а також розповів про цілі "блаугранас" на 2026 рік.

"Це був вражаючий та успішний рік для мене, мого персоналу, клубу та вболівальників. Неймовірно те, що я переживаю тут, у Барселоні.

Я дуже щасливий, але це в минулому, і ми повинні продовжувати працювати, щоб повторити успіх наприкінці цього сезону. Ми маємо великі цілі на наступний рік, торішні титули чудові, проте ми повинні рухатися вперед, і саме це ми хочемо робити", — наводить слова Фліка Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Флік очолює Барселону з літа 2024 року. Під його керівництвом "синьо-гранатові" вибороли чемпіонський титул, а також Кубок та Суперкубок країни.

Після 18 турів Барселона лідирує у Ла Лізі, випереджаючи Реал на чотири очки, а у Лізі чемпіонів каталонці посідають 15 місце.

Раніше повідомлялося, що Барселона розглядає трансфер центрбека Ноттінгема Мурільйо.