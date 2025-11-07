Іспанія

Вінгер вірить у фінал Ліги Європи.

Вінгер Бетіса Антоні поділився враженнями після перемоги над Ліоном (2:0) у 4-му турі групового етапу Ліги Європи УЄФА.

"Команда зобов’язана й надалі виступати з таким самим настроєм. Ще рано говорити про перемогу в турнірі, але в нас є мрія — пробитися до вирішального матчу.

Бетіс здатен цього досягти", — цитує гравця пресслужба УЄФА.

Завдяки перемозі Бетіс набрав 8 очок після чотирьох турів і посідає 9-те місце в турнірній таблиці групового раунду Ліги Європи.