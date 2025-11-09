Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 9 листопада, розпочавшись о 22:00.

Барселона прагнутиме здобути другу перемогу поспіль у вищому дивізіоні Іспанії, продовжуючи свою кампанію-2025/26 Ла Ліги виїзним матчем проти Сельти у неділю ввечері.

Сельта — Барселона

Неділя, 9 листопада, 22:00, стадіон Естадіо Балаїдос, Віґо

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Лише Реал Мадрид та Атлетіко Мадрид мають менше поразок у Ла Лізі цього сезону, ніж Сельта (дві). Однак, надто велика кількість нічиїх (сім) коштувала "небесно-блакитним" вищого місця у таблиці перед 12-м туром. Команда з Віґо має дві перемоги, сім нічиїх та дві поразки у 11 матчах з 13 очками.

Проте, команда Клаудіо Гіральдеса підходить до цього матчу у чудовій формі, здобувши перемоги в останніх п'яти матчах у всіх турнірах та залишаючись непереможною в останніх восьми поєдинках. Окрім двох перемог у лізі, Сельта здобула три перемоги на груповому етапі Ліги Європи та перемогу 2:0 над Пуерто де Вега у Кубку Іспанії. Господарі повинні бути сповнені впевненості та прагнутимуть скористатися проблемами в обороні Барселони.

Барселона "феєрить" у фінальній третині поля, і їхня гра в атаці покращиться після повернення Рафіньї, але не можна заперечувати той факт, що "каталонці" мають проблеми в захисті. Команда Фліка пропустила 13 м'ячів у 11 матчах чемпіонату, а в середу в Лізі чемпіонів пропустила три, зігравши внічию 3:3 з бельгійським Брюгге.

Барселона має вісім перемог, одну нічию та дві поразки у 11 матчах ліги з 25 очками, відстаючи на п'ять очок від лідера Реал Мадрид. Втім, цей відрив може зрости до восьми, якщо "бланкос" виграють у Райо Вальєкано в неділю. "Блауграна" виграла три з останніх чотирьох матчів проти Сельти, включаючи перемогу 4:3 у квітні. Минулого сезону у Віґо було зафіксовано нічию 2:2, але Сельта також має недавню домашню перемогу над Барселоною, здобуту в сезоні-2022/23 (2:1).

За версією betking на перемогу Сельти можна поставити з коефіцієнтом 4.75, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 1.61. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.33.

Орієнтовні склади

Сельта: Вільяр — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Мінґеса, Бельтран, Моріба, Каррейра — Жутгла, Іглесіас, Сарагоса.

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Касадо, де Йонг — Ямаль, Фермін, Рашфорд — Торрес.

Не зіграють: Сведберг, Руеда, Альварес, Раду (Сельта) — Гаві, тер Штеген, Рафінья, Педрі, Е. Гарсія (Барселона).

Під питанням: ... — Ж. Гарсія, Крістенсен (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:3

