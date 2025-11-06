Іспанія

У Реалі підтвердили ушкодження Чуамені, відновлення триватиме кілька тижнів.

Півзахисник Реала Орельєн Чуамені травмував підколінне сухожилля. Як повідомляє ESPN із посиланням на джерела в клубі, орієнтовний термін відновлення французького футболіста становитиме близько трьох тижнів.

Чуамені відіграв усі 90 хвилин у матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який завершився мінімальною перемогою англійців (1:0). Після зустрічі гравець поскаржився на дискомфорт, і додаткові медичні обстеження підтвердили пошкодження.

"Після обстежень, проведених сьогодні медичною службою Реала у нашого гравця Орельєн Чуамені, у нього діагностовано травму сухожильного м’яза лівого стегна. Його відновлення буде контролюватися", — йдеться у заяві клубу.

Через ушкодження француз пропустить кілька поєдинків Ла Ліги, зокрема проти Райо Вальєкано та Ельче.

Очікується, що Чуамені повернеться до тренувань і буде готовий допомогти команді до матчу Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса, який заплановано на 26 листопада в Греції.