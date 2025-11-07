Іспанія

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про оновлений стадіон клубу Камп Ноу.

Його слова наводить Sport.es.

"Дуже хвилююче. Вболівальники, які прийшли, були просто фантастичними. Оновлений Камп Ноу уособлює нову "Барсу".

Це мрія, що стала реальністю. Ми хочемо, щоб це був стадіон, на якому будуть рости нові покоління вболівальників. Члени клубу, які вже багато років роблять Барселону найкращим місцем у світі, кажуть мені, щоб я побудував його швидше.

Я дуже щасливий. Процес тривав майже 15 років, оскільки оновлення стадіону планувалося ще в мій перший термін. Але це не вдалося реалізувати. Ми вважали, що реконструкція необхідна для спортивної та фінансової життєздатності "Барси". Нам потрібно було оновити стадіон, навіть незважаючи на те, що економічна ситуація не найкраща.

Це спадщина, яку ми залишимо майбутнім поколінням. Це буде найкращий стадіон у світі", – сказав Лапорта.

