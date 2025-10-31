Іспанія

Востаннє каталонська команда використовувала свій стадіон у 2023 році.

Наступного тижня Барселона частково повернеться до свого рідного стадіону Камп Ноу, повідомляє прес-служба клубу.

"Перша команда повертається на Камп Ноу з відкритим тренуванням у п'ятницю, 7 листопада. Захід розпочнеться об 11:00. Завітати на стадіон під час тренування зможуть 23 тисячі глядачів", — сказано у заяві "блаугранас".

Нагадаємо, стадіон Барселони перебуває на реконструкції з 2023 року. Дата повноцінного повернення "синьо-гранатових" на оновлений стадіон поки що не називається.

Після отримання всіх дозволів на проведення матчів, Камп Ноу стане найбільшим стадіоном Іспанії, який зможе розмістити 105 тисяч вболівальників.

Після десяти турів Барселона набрала 22 очки та посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Реала на п'ять балів.