Іспанія

Уругваєць вибув на невизначений термін.

Капітан мадридського Реала Федеріко Вальверде отримав пошкодження в матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги з Райо Вальєкано (0:0). Про це повідомляє офіційний сайт "вершкових".

"За результатами обстеження, проведеного сьогодні медичними службами мадридського Реала, у нашого гравця Федеріко Вальверде діагностовано пошкодження напівперетинчастого м'яза правої ноги. За його одужанням будуть стежити", — йдеться в заяві клубу.

Цього сезону Феде Вальверде відіграв за Реал Мадрид 15 матчів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Куртуа вибув через травму привідного м’яза.