Польський форвард випередив Кейна, Роналду та Мессі за кількістю матчів із трьома голами.

Нападник Барселони Роберт Левандовські піднявся на першу сходинку у списку гравців з найбільшою кількістю хет-триків за останні десять сезонів. Його тричі забиті м’ячі у матчі 12-го туру Ла Ліги проти Сельти (4:2) стали 26-м хет-триком у професійній кар’єрі за цей період.

Польський форвард досягнув цього показника у 556 матчах. Другу позицію посідає Гаррі Кейн із 25 хет-триками за 558 поєдинків. Кріштіану Роналду має 23 хет-трики у 413 матчах, стільки ж і Ліонель Мессі, але аргентинець провів 451 гру. Кіліан Мбаппе також знаходиться на позначці у 23 хет-трики, але за 536 матчів. На шостій позиції — Ерлінг Голанд із 21 хет-триком у 296 зустрічах.

Топ-6 за кількістю хет-триків за останні 10 сезонів:

Роберт Левандовскі (Барселона) — 556 матчів, 26 хет-триків

Гаррі Кейн (Баварія) — 558 матчів, 25 хет-триків

Кріштіану Роналду (Ан-Наср) — 413 матчів, 23 хет-трики

Ліонель Мессі (Інтер Маямі) — 451 матч, 23 хет-трики

Кіліан Мбаппе (Реал) — 536 матчів, 23 хет-трики

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) — 296 матчів, 21 хет-трик

Нагадаємо, Левандовські випередив Неймара за кількістю голів у Барселоні.