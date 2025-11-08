Італія

Функціонери россонері зустрілися з агентом 37-річного форварда Барселони

Керівництво італійського клубу Мілан провело зустріч з агентом зіркового нападника Барселони Роберта Левандовські — Піні Захаві.

Як повідомляють SportItalia, россонері активно шукають нового форварда на наступний сезон. Мілан розглядає Левандовські як потенційну заміну форварду Сантьяго Хіменеса, чиї виступи в Італії виявилися невдалими через травму щиколотки.

Ситуація з 37-річним польським нападником у Барселоні залишається невизначеною. Його контракт добігає кінця влітку 2026 року, каталонський клуб поки не запропонував ветерану продовження. Це робить його вільним агентом наступного літа.

Крім того, роль поляка під керівництвом тренера Ганса Фліка помітно зменшилася: у поточному сезоні Роберт лише чотири рази потрапив у стартовий склад у 11 матчах.

Агент гравця, Піні Захаві, підтвердив, що жодних рішень щодо майбутнього ще не ухвалено, але спростував чутки про можливий перехід до Саудівської Аравії.