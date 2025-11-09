Італія

Зірковий поляк може переїхати до Серії А.

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські серйозно розмірковує над своїм ігровим майбутнім.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 37-річний поляк не планує трансфер у січні, оскільки він має намір завершити сезон у Барселоні. Однак шанси на перехід у Мілан в якості вільного агента влітку залишаються високими.

Чинна трудова угода гравця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Роберт Левандовські відіграв за Барселону 11 матчів та забив 4 голи.