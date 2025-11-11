Іспанія

Тренер Бразилії порадив молодому форварду.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті розповів, що 19-річному нападнику Реала Ендріку варто зробити, аби мати шанс поїхати на ЧС-2026.

"Так, я розмовляв із ним на початку сезону. Тоді він був травмований, але зараз у порядку, повернувся, і йому потрібно подумати зі своїм оточенням про те, що краще для нього. Поговорити з клубом", — сказав Анчелотті.

"Ендрік дуже молодий, це не останній чемпіонат світу для нього. Він може зіграти на ЧС-2026, бо має всі дані, але також на ЧС-2030, 2034 і, можливо, навіть 2038 року. Я вважаю, що для нього важливо повернутися до гри й проявити себе".

Ендрік провів лише один матч у сезоні, вийшовши на заміну на 79-й хвилині проти Валенсії (4:0).

Раніше повідомлялося про можливу оренду до Ліона.