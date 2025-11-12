Іспанія

Голкіпер Барселони прокоментував адаптацію в клубі.

Каталонська Барселона цього літа заплатила 25 млн євро Еспаньйолу за воротаря Жоана Гарсію, який уже в перших матчах у новому клубі почав демонструвати свою якість, але отримав травму меніска й мав пропустити тривалий термін через відновлення.

Загалом на рахунку 24-річного виконавця п’ять пропущених голів та три "сухих матчі" в семи поєдинках за "блаугранас".

У останньому інтерв’ю Гарсія розповів про адаптацію в колективі.

"Будь-який із трьох воротарів може грати, це нормально для всіх команд, тож і Барселоні з цим проблем не буде.

Я працюю над тим, щоб бути основним воротарем. Якщо в мене буде шанс потрапити до стартового складу, я спробую скористатись ним, щоб залишатись у воротах і надалі, і щоб ніхто мене не зміг звідти витіснити.

У мене хороші стосунки з тер Штегеном, як і з будь-яким іншим колегою. Зараз він на завершальній стадії відновлення після травми й я ради за нього.

Гра проти Еспаньйола? Мені хочеться повернутись до того моменту. Думаю, повернення до гри, але вже в футболці іншого клубу, буде сприйматись якось інакше. Також я усвідомлюю, що може статись, коли ми гратимемо на полі Еспаньйола. Але того дня я поїду туди, як і на будь-який інший стадіон, щоб спробувати зіграти найкращий можливий матч і спробувати перемогти разом із командою.

Ми знаємо, що чемпіонат буде важким, але ми прагнемо вигравати кожен матч. Після кількох ігор, які склались не на нашу користь, ми готові змінити та покращити ситуацію. Я бачу, що команда дуже зосереджена на цьому.

Щесни? Не думаю, що я маю право давати йому поради, оскільки він має великий досвід і грає вже чимало років на найвищому рівні.

Гол не завжди є провиною воротаря, але цілком природно, що він найбільше піддається критиці, бо саме він пропускає цей гол безпосередньо. Ми повністю усвідомлюємо, що всій команді потрібно вдосконалюватись, щоб грати матчі "на нуль".

Флік також просить мене бути пильним, бо ми граємо з дуже високою лінією захисту, тому я маю бути уважним до м'ячів, які можуть іти за спини захисників.

Щодо володіння м'ячем, то моя роль полягає в тому, щоб команда почувалась у безпеці, уникати надмірного ускладнення та робити те, що мені потрібно, щоб допомогти команді грати краще.

Із гравцями такої якості в команді воротарям не потрібно надто ускладнювати речі, просто добре передавати м'яч талановитим гравцям, і вони знають, що з ним робити далі.

Для нас, як воротарів, стиль гри з високою обороною робить нас більш зосередженими протягом усього матчу. Так, це небезпечний стиль, але якщо його добре виконувати, він дасть чудові результати.

Завдяки такому стилю ви змушуєте суперника грати швидше та швидше думати. А коли вони грають на дуже малому просторі, це призводить до того, що вони роблять більше помилок, і дозволяє нам частіше повертати собі м'яч.

Але це вимагає дуже точної роботи, бо питання може вирішуватись сантиметрами. Тому я вважаю, що цей метод дає результати, як ми бачили в минулому сезоні, коли він добре вдався, і я думаю, що цього сезону, із деякими невеликими покращеннями, які нам все ще потрібні, ми досягнемо фантастичних результатів.

Сподіваюсь, одного дня я зможу грати з Мессі в Барсі. Ніхто не очікував, що Мессі відвідає новий Spotify Camp Nou, але те, що він це зробив, було чудово. Ми говорили про це в роздягальні, але не надали цьому занадто великого значення.

Сподіваюсь, він зможе повернутись до клубу, і я зможу грати з ним, але я не знаю, наскільки це можливо чи реалістично.

Травма Ламіна Ямала? Я також страждав від пубалгії багато років тому. Я пережив це на власному досвіді — це складно. Це така травма, яка потребує багато уваги. Я працюю над цим щодня та зосереджуюся на профілактиці.

Ламін неймовірно наполегливо працює, і він дуже розумний. Щодня він обов’язково нагадує мені про гол, який він забив мені, коли я грав за Еспаньйол.

Чемпіонат світу? Для мене перемога на чемпіонаті світу має бути найвищим досягненням — можливо, на тому ж рівні, що й Ліга чемпіонів", — заявив іспанський виконавець.