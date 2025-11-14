Іспанія

Захисник вважає, що літні обіцянки тренера Алонсо не виконуються.

Англійський захисник Реала Трент Александер-Арнольд занепокоєний своєю роллю в мадридському клубі. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, 27-річний футболіст вважає, що головний тренер Хабі Алонсо дав йому обіцянки під час літніх переговорів, однак зараз не дотримується їх. Це спричиняє зростаюче невдоволення гравця своїм становищем у команді.

У поточному сезоні Александер-Арнольд провів лише сім матчів у всіх турнірах, не записавши на свій рахунок жодної результативної дії. Вартість англійця, за даними Transfermarkt, становить 75 мільйонів євро.

Нагадаємо, Реал активно полює на 18-річну зірку з клубу Бундесліги, яку порівнюють з Мбаппе.