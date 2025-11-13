Іспанія

Нинішній тренер збірної Бразилії пояснив, що крах команди був пов'язаний з безпрецедентною кризою в захисті, яка зруйнувала структуру гри.

Карло Анчелотті, якого минулого літа замінив на посаді тренера Реала Хабі Алонсо, розповів про причини невдалого останнього сезону на Сантьяго Бернабеу.

Незважаючи на зірковий склад з Кіліаном Мбаппе, Вінісіусом Жуніором та Джудом Беллінгемом, команда не здобула жодного великого трофея.

В інтерв'ю виданню AS, Анчелотті пояснив, що ключовою проблемою стала епідемія травм у захисній лінії.

"Сталося те, що ми втратили всю нашу стартову лінію захисту, — заявив італійський фахівець. — Ми втратили Карвахаля та Мілітао (обох через травми хрестоподібних зв'язок), а Рюдігер грав із серйозним пошкодженням".

Ця криза змусила тренера йти на вимушені тактичні експерименти, що дестабілізувало гру команди.

"Не будемо забувати, що мені багато разів доводилося ставити Вальверде на позицію правого захисника, а Тчуамені — в центр захисту, що залишало півзахист зі значними прогалинами. Ми втратили надійність ззаду, і це коштувало нам титулів", — додав Анчелотті.

Тренер також відкинув припущення, що на команду вплинув відхід Тоні Крооса:

"Не думаю, що це було через Крооса, тому що ми адаптувалися до гри з Камавінгою, Себальосом, Беллінгемом, Тчуамені чи Вальверде" — підсумував тренер.