Іспанія

Клуб шукає підсилення в провідних клубах цієї країни.

Каталонська Барселона вже на цьому етапі сезону планує свою наступну літню трансферну кампанію, де цілком можливо, що ми побачимо перехід гравця з німецької Бундесліги до табору "блаугранас".

Кого саме — наразі невідомо, але скаути клубу активно працюють над пошуками.

Іспанським ЗМІ стало відомо, що за останній місяць представники Барси відвідали чималу кількість матчів за участі мюнхенської Баварії та дортмундської Боруссії, де їх цікавили одразу чотири виконавці.

Ідеться про нападників Серу Гірассі та Гаррі Кейна, а також захисників Ніко Шлоттербека та Дайо Упамекано.

Оборонця "джмелів" при цьому називають дуже ймовірним кандидатом на трансфер, оскільки свій контракт із клубом до 2027 року він не має намірів продовжувати й буде доступний для придбання приблизно за 40 млн євро.

Тоді як угода з Упамекано в Баварії взагалі завершується наступного літа, тож Барселона може вести перемовини безпосередньо з ним уже за півтора місяці.