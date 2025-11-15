Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Чергова травма в збірній Іспанії.

Центральний захисник збірної Іспанії Дін Гюйсен на одному з тренувань відчув м'язовий дискомфорт. Про це повідомляє COPE.

За інформацією джерела, 20-річний іспанець через це пошкодження точно пропустить сьогоднішній матч із національною командою Грузії.

Цього сезону Дін Гюйсен загалом відіграв за мадридський Реал 18 матчів, віддав одну результативну передачу та отримав чотири жовті і одну червону картки.

Раніше повідомлялося, що Ямаль пропустить матчі Іспанії проти Грузії та Туреччини.