Іспанія

Український воротар вибув на 4—6 тижнів після пошкодження гомілкостопа у матчі за молодіжну збірну.

У Жирони з'явилися нові проблеми зі складом у результаті міжнародної паузи у листопаді.

Як повідомляє AS, воротар Владислав Крапивцов повернувся зі збірної України U-21 з травмою. Під час матчу проти Туреччини U-21 він отримав розтягнення зв’язок лівого гомілкостопа. Орієнтовний термін відновлення становить від чотирьох до шести тижнів.

Лікарняний список Жирони продовжує зростати. До нього вже входять Дейлі Блінд, Давід Лопес, Алехандро Франсес, Донні ван де Бек та Хуан Карлос — і тепер до них приєднався Крапивцов.

Хоч українець давно не грав у Ла Лізі через беззаперечний статус Паулу Гассаніги, його травма стала черговим ударом для команди Мічела Санчеса.

Наступні тижні наставник Жирони матиме у розпорядженні лише Гассанігу та Домініка Ліваковича. Аргентинець залишиться основним, але Лівакович, який досі не дебютував після переходу з Фенербахче, може отримати свій шанс у найближчих матчах.