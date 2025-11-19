Іспанія

Німецький ексхавбек Реала поділився спогадами про бразильця.

Колишній півзахисник Реала Тоні Кроос розповів про взаємодію з Вінісіусом Жуніором під час спільних виступів. Бразилець часто отримує критику за провокаційну поведінку.

"Я багато разів казав Вінісіусу, що досить, бо створювалося враження, ніби через його дії страждає команда. Я розумію, що це може дратувати будь-кого — суперника, арбітра чи публіку. Через таке все може обернутися проти команди.

Я часто намагався заспокоїти Вінісіуса на полі, щоб він не вибиватися з колії. Завжди казав йому: 'Ти настільки хороший, навіщо тобі це потрібно?'", — цитує слова Крооса AS.

Реал лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи другу Барселону на три очки.

Раніше повідомлялося, що Реал не бачить перспективи у перемовинах щодо контракту з Вінісіусом.