Іспанія

Принаймні до тих пір, поки бразилець тримається за вимоги зарплатні.

Мадридський Реал опинився в делікатному становищі в питанні обговорення продовження контракту з бразильським нападником Вінісіусом Жуніором, угода з яким чинна наразі до 2027 року.

"Королівський" клуб за останні пів року робив кілька спроб почати конструктивні перемовини, але зрештою все зводилось до питання грошового забезпечення футболіста.

За останньою інформацією, Вінісіус вимагає в керівництва "бланкос" таку саму зарплатню, як і у французького нападника Кіліана Мбаппе.

Реал при цьому одразу повідомив представникам футболіста, що такий запит не буде задоволений у жодному випадку, і висунув у відповідь власну умову.

Або Вінісіус зменшує власні апетити, або вже найближчого зимового трансферного відкривається можливість придбати його за 150 млн євро.

Клуби з Європи при цьому не виказують жодної зацікавленості щодо гравця за такі гроші, тож залишається лише варіант із Саудівською Аравією.

Вінісіус за сезон забив шість голів та віддав п’ять асистів за 22 матчі.